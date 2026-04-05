L’IRA DI TRUMP: “APRITE IL MALEDETTO STRETTO, BASTARDI, O ANDRETE ALL’INFERNO”

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Donald Trump minaccia di colpire “martedì” le centrali elettriche e i ponti in Iran, se Teheran non aprirà lo Stretto di Hormuz. “Martedì in Iran sarà la Giornata della Centrale Elettrica e la Giornata del Ponte, tutto in uno. Non ci sarà niente di simile!!! Aprite il maledetto Stretto, pazzi bastardi, o vivrete all’inferno – VEDRETE! Sia lode ad Allah”, ha scritto sul sul social Truth. Ieri il presidente americano aveva dato 48 ore di tempo all’Iran per fare “un accordo o aprire Hormuz”.













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