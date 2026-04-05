INCIDENTE SULL’A21, MUORE BIMBO DI 8 ANNI: ERA IN MOTO CON IL PADRE

La dinamica dell’incidente

A seguito dell’impatto, il conducente avrebbe perso il controllo della moto, che è finita contro il guardrail laterale. La violenza dell’urto ha sbalzato entrambi gli occupanti sull’asfalto. Per il bambino non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118, supportati anche dall’elisoccorso atterrato direttamente sulla carreggiata.

Nonostante i tentativi di rianimazione, le condizioni del piccolo erano troppo gravi. Il padre, rimasto illeso dal punto di vista fisico, è stato soccorso in stato di shock e trasferito all’ospedale Cardinal Massaia di Asti per ricevere assistenza psicologica.

Le indagini

La polizia stradale ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e ha gestito la circolazione, che ha subito pesanti rallentamenti fino al blocco temporaneo del traffico per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi coinvolti