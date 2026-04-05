INCIDENTE SULL’A21, MUORE BIMBO DI 8 ANNI: ERA IN MOTO CON IL PADRE

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Tragedia sull’autostrada A21 Torino-Piacenza, nel tratto tra Felizzano e Asti Est in direzione Torino, dove un bambino di 8 anni ha perso la vita in un grave incidente stradale. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo si trovava a bordo di una moto guidata dal padre quando, per motivi ancora da chiarire, il mezzo si è scontrato con un’automobile.

 

A seguito dell’impatto, il conducente avrebbe perso il controllo della moto, che è finita contro il guardrail laterale. La violenza dell’urto ha sbalzato entrambi gli occupanti sull’asfalto. Per il bambino non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118, supportati anche dall’elisoccorso atterrato direttamente sulla carreggiata.

Nonostante i tentativi di rianimazione, le condizioni del piccolo erano troppo gravi. Il padre, rimasto illeso dal punto di vista fisico, è stato soccorso in stato di shock e trasferito all’ospedale Cardinal Massaia di Asti per ricevere assistenza psicologica.

Le indagini

 

La polizia stradale ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e ha gestito la circolazione, che ha subito pesanti rallentamenti fino al blocco temporaneo del traffico per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi coinvolti

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