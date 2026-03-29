Guerra Iran, Usa preparano operazioni di terra.

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Secondo i media americani il Pentagono starebbe preparando un’operazione di terra. Non si tratterebbe di un’invasione su larga scala, ma di una serie di incursioni condotte da operazioni speciali e truppe di fanteria. Attacchi missilistici statunitensi e israeliani hanno colpito una città portuale iraniana vicina allo stretto di Hormuz: 5 morti. A un mese dall’inizio della guerra, entrano in campo gli Houthi che sferrano un attacco contro Israele e minacciano la chiusura dello stretto di Bab el-Mandab.













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