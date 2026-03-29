Afragola, ancora spari al rione Salicelle

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Ancora spari nel rione Salicelle di Afragola, dove nella notte tra venerdì e sabato sono stati esplosi diversi colpi d’arma da fuoco tra le abitazioni. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Afragola, che hanno repertato diversi bossoli, mentre il prefetto di Napoli Michele di Bari ha disposto un’immediata intensificazione dei controlli nell’area in vista del prossimo Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.













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