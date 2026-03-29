SANT’ANTIMO. Tolleranza zero: la polizia locale di concerto con Esercito e Guardie Ambientali sulle tracce degli “zozzoni”. Identificati e sanzionati due cittadini di Casandrino

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Continua incessante la lotta agli incivili. Stamattina sono stati effettuati controlli mirati in alcune zone con l’apertura delle buste lasciate su strada. In via Ferrari ricettacolo di molti incivili e veri e propri criminali dell’ambiente sono stati individuati riferimenti di una ditta operante nel tessile di Casandrino per la quale è stata immediatamente notizia l’autorità giudiziaria. Nella stessa via è uscito un documento riferito ad un cittadino sempre di Casandrino il quale è stato invitato al Comandi di Polizia Locale, diretto dal comandante Raffaele Vicchiariello, per la sanzione/ denuncia. Altre verifiche sono state fatte su Via Roma su alcuni condomini che non rispettano la raccolta, lasciando i rifiuti sul marciapiede. Il sindaco Massimo Buonanno commenta: “Prosegue con fermezza, sotto la regia della Prefettura, l’azione congiunta tra Esercito, Polizia Municipale e Guardie Ambientali, per contrastare l’errato conferimento dei rifiuti e gli illeciti in tema di ambiente. Le sanzioni di questi giorni non sono un traguardo, ma un segnale chiaro: non faremo passi indietro nel difendere il decoro del nostro paese. Il nostro obiettivo resta duplice: educare i cittadini al rispetto del territorio e sanzionare chi persiste nell’inciviltà”.













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