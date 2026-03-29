Napoli. Condanne per l’omicidio Tufano: pene fino a 17 anni per i minorenni coinvolti

Arriva il primo esito giudiziario per la sparatoria del 24 ottobre 2024 a Napoli in cui morì il 15enne Emanuele Tufano, ucciso per errore dal fuoco amico durante uno scontro tra baby gang. Sei minorenni sono stati condannati: tre per omicidio (pene tra 12 anni e 8 mesi e 17 anni e 4 mesi) e tre della fazione rivale per tentato omicidio (tra 7 anni e 4 mesi e 8 anni). Il giudice ha escluso le aggravanti dei motivi futili ma non ha concesso attenuanti generiche. Le pene sono inferiori alle richieste della procura. Le indagini, supportate da intercettazioni e telecamere, hanno chiarito dinamica e responsabilità sia per questo omicidio sia per quello successivo di un altro giovane legato allo stesso gruppo criminale.