Il Giugliano cade ancora in trasferta: ko a Casarano, lo spettro dei playout sempre più vicino

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Brutta battuta d’arresto per il Giugliano, sconfitto 2-0 sul campo del Casarano Calcio e sempre più in difficoltà nella corsa salvezza.
Il match si sblocca allo scadere del primo tempo con Grandolfo, favorito da un grave errore di De Rosa, già protagonista in negativo anche contro l’Audace Cerignola. Nella ripresa Leonetti, appena entrato, chiude i conti con il gol del raddoppio.
Per i gialloblù è il secondo ko consecutivo in trasferta, ancora segnato da disattenzioni pesanti. A quattro giornate dalla fine, la salvezza diretta si allontana. Nel prossimo turno, la squadra di Raffaele Di Napoli sfiderà il Crotone in una gara decisiva per evitare i playout.