Carne priva di certificazioni sanitarie: scatta il sequestro a Casandrino

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Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio messi in campo dalla Polizia Locale di Casandrino, diretta dal Comandante Andrea D’Ambrosio, su impulso del Commissario Straordinario dott. Dario Annunziata, nella giornata di ieri, 28 marzo u.s., gli agenti hanno proceduto al fermo di un trasportatore intento a movimentare prodotti alimentari.
Nel corso del controllo, è emerso che il soggetto trasportava carne per un quantitativo pari a circa 12 kg, risultata completamente priva di tracciabilità e delle prescritte certificazioni sanitarie previste dalla normativa vigente.
Alla luce delle irregolarità riscontrate, la merce è stata sottoposta a sequestro amministrativo e contestuale distruzione, al fine di tutelare la salute pubblica.
Al trasportatore sono stati contestati diversi illeciti, tra cui:
•violazione delle norme sulla tracciabilità degli alimenti;
•trasporto di prodotti alimentari in assenza di idonea documentazione sanitaria;
•mancato rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza alimentare;
•irregolarità relative al trasporto e alla conservazione di alimenti destinati al consumo umano.
Sono attualmente in corso ulteriori indagini finalizzate a risalire alla filiera di provenienza della carne e, in particolare, al venditore finale, al fine di accertare eventuali ulteriori responsabilità.
L’attività rientra in un più ampio piano di controlli volto a garantire la sicurezza alimentare e il rispetto delle normative vigenti sul territorio comunale.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews