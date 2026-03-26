Lukaku non torna ad allenarsi a Napoli e resta in Belgio: scelta non condivisa col club

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Romelu Lukaku non rientra a Napoli. Come svelato dalla redazione de Il Mattino, l’attaccante azzurro, contrariamente alle indicazioni arrivate nei giorni scorsi, ha deciso di non rientrare in Italia e di restare in Belgio per proseguire il proprio lavoro personalizzato nonostante non parteciperà agli impegni con la sua nazionale.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, l’attaccante belga era atteso questa mattina a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti, ma non si è presentato al centro tecnico. Lukaku avrebbe infatti deciso di proseguire la preparazione in Belgio, una scelta non condivisa con la società. Una situazione che apre inevitabilmente nuovi interrogativi sulla gestione del giocatore e sui rapporti con il club.













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