GASPARRI COSTRETTO A DIMETTERSI DA CAPOGRUPPO DI FORZA ITALIA: AL SUO POSTO STEFANIA CRAXI

Per il governo Meloni non sembra esserci pace. Dopo il risultato negativo del referendum e le dimissioni dell’ormai ex ministra del Turismo, Daniela Santanchè, ora è il turno di Maurizio Gasparri, capogruppo al Senato di Forza Italia: nel pomeriggio di oggi, giovedì 26 marzo, il forzista ufficializzerà la sua decisione di lasciare l’incarico.
La lettera firmata da 14 senatori
Secondo quanto si apprende, 14 senatori azzurri su 20 avrebbero firmato una lettera in cui si chiedeva la sostituzione del capogruppo a Palazzo Madama al fine di garantire l’unità del partito. A Gasparri sarebbero state date 48 ore per gestire la exit strategy. La candidata più accreditata a succedergli è Stefania Craxi, attualmente presidente della commissione Esteri e Difesa. “Non ho nulla da dichiarare”, ha risposto Gasparri, interpellato dall’ANSA al riguardo.