Napoli, incidente al corso Garibaldi: due donne morte. L’investitore è un 34enne dell’Est Europa, era senza patente

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Stavano attraversando la strada quando sono state travolte da un’auto di grossa cilindrata. Una di loro è morta sul colpo, l’altra poco dopo l’arrivo in ospedale. Vani i tentativi di rianimarla da parte del personale del 118. L’incidente mortale, ieri sera, in Corso Garibaldi a Napoli. All’altezza di Porta Nolana. A perdere la vita due donne, entrambe originarie dell’Europa dell’Est.

La macchina – che secondo alcune testimonianze viaggiava ad alta velocità – ha finito la corsa contro tre vetture parcheggiate lungo la strada. Il conducente, un 34enne residente a Napoli, è stato fermato dalla Polizia Locale e sottoposto ai test di rito per verificare l’eventuale assunzione di alcol o sostanze stupefacenti.

L’area è stata transennata per consentire agli agenti di eseguire i rilievi utili a ricostruire la dinamica e l’esatta velocità del veicolo. Sequestrati i mezzi coinvolti nell’incidente.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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