Casalnuovo, Giovanni Nappi incontra la città

Domenica 29 marzo alle ore 10:00, presso il Centro Polifunzionale “Pier Paolo Pasolini” in via Fausto Coppi a Casalnuovo di Napoli, si terrà un importante incontro pubblico promosso da Giovanni Nappi, in vista delle prossime elezioni amministrative del 2026.
L’iniziativa rappresenta un momento di confronto aperto con la cittadinanza, le associazioni, i giovani e tutti coloro che vogliono contribuire alla costruzione di una visione condivisa per il futuro della città.
Con lo slogan “THIS IS THE ONE – Chesta è ’a vota bbona”, Giovanni Nappi lancia un messaggio chiaro: “E’ il momento di una scelta responsabile, fondata sull’esperienza, sul lavoro già svolto e su un impegno concreto per lo sviluppo del territorio.”
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