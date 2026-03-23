Tutti pazzi per “Per sempre Sì”: Da Vinci spopola tra meme, arrangiamenti inaspettati e traduzioni in tutte le lingue

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Per sempre Sì di Sal Da Vinci non ha soltanto vinto il festival di Sanremo, ma ha anche ottenuto una grande popolarità sui social network. Dai meme alle traduzioni della canzone, sul web gli utenti si sono scatenati e i cantanti hanno sperimentato diverse sonorità per mettere a punto dei fantasiose riedizioni. Basti pensare alla pagina intitolata “Siete dei poveri comunisti”, che su Instagram ha riadattato la canzone con una grafica con su scritto “Sarà per sempre sì”, in occasione del referendum sulla giustizia.

“Per sempre sì” di Sal Da Vinci regina dei meme

Ma i riadattamenti sulle battute non finiscono qui e si estendono anche all’universo studentesco. Come nella pagina “Compara corsi” che sempre sui social ha pubblicato il finale della canzone di Sal, accompagnato dalla scritta “Io al mio bro (fratello o amico, ndr) che mi passa sempre gli appunti”. Un modo come un altro per scherzare sulla grande amicizia ed empatia che spesso unisce chi studia assieme. Ma c’è anche chi si è sbizzarrito a riadattarla in un’altra lingua come i Dacla, che hanno intitolato il rifacimento con la traduzione tedesca “Fur Zimmer ja”. Ne sono apparse anche tante altre in romeno, inglese, francese, giapponese, turco e spagnolo. Nei fatti la scelta dell’Italia per l’Eurovision 2026 sembra essere gradita a molti e magari potrebbe anche rivelarsi un successo alla fine della competizione.

La traduzione nelle lingue più disparate

A riprendere il testo della canzone vincitrice di Sanremo, in lingua originale, è stato anche il cantante estone Tommy Cash. In un video pubblicato sui social, si mostra assieme a 4 guardie del corpo vestite di nero mentre cammina in uno slargo, mandando baci ai presenti sulle note della canzone di Sal Da Vinci. Parliamo dello stesso che si presentò all’Eurovision 2025 con una canzone dal titolo tutto italiano Espresso macchiato e che all’inizio aveva suscitato alcune polemiche: in seguito l’artista spiegò di averla proposta proprio per il suo grande amore per la nostra penisola. Nel 2025 divenne virale sui social un video in cui Cash si rifiutava di cantare Bella ciao, perché non era la sua canzone.

Aspettando l’Eurovision

Qualcuno l’ha ripresa per scherzo e magari non è veramente interessato al brano, altri ancora la cantano orgogliosi e – anche se poco probabile – c’è chi non la conosce. Nonostante ciò, la sua notorietà potrebbe essere un ottimo biglietto da visita per i giudici che dovranno scegliere la canzone al festival della musica europea. Nel 2015, un brano del trio Il Volo, intitolato Grande amore, venne aspramente criticato in Italia e diventò famoso per questo. Ma ottenne una valanga di consensi al televoto eurovisivo e arrivò terza solo a causa della giuria che bilanciò a suo sfavore il posizionamento con la scelta finale.

Comunque sia, dieci anni fa il gruppo romano vinse comunque il festival sanremese e guadagnò una buona fama nel panorama nazionale e continentale. Chissà che la stessa sorte non possa toccare anche a Sal Da Vinci, che magari stavolta potrebbe sognare di conquistare due primi posti nell’arco di poco tempo, guadagnando il Per sempre sì dei giudici e degli spettatori nella preferenza decisiva.













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