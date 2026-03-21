Il caso. Ferrara, grande giocatore e tra i più vincenti della storia, escluso dal murales solo perché ha giocato nella Juve. “Errore grave, Jorit non sa tante cose”

Il post sui social è già virale, like di Roberto Mancini, Luché, Pierluigi Casiraghi e tanti altri nomi noti. “Per fortuna, e ne ho la prova ogni volta che giro a piedi per le strade della mia città, ci sono napoletani e tifosi realisti, che quell’epoca l’hanno vissuta e la ricordano bene, conoscono i fatti che portarono al mio trasferimento e sanno che non hanno mai significato un rifiuto della mia storia e delle mie origini”, scrive ancora Ferrara. E poi chiamando con il suo nome nome vero Jorit, Ciro Cerullo, aggiunge: “Se è vero che la decisione finale è stata presa dall’esecutore del murale, penso che si sia persa l’occasione di assumere uno sguardo puro, cioè non contaminato da condizionamenti soggettivi, che avrebbe davvero dato a quest’opera il respiro eterno a cui ambiva. Rimane, invece, un murale figlio del suo tempo e della mano del signor Ciro Cerullo nato nel 1990 che lo ha realizzato, troppo giovane per avere vissuto e compreso quegli anni, e che si è fatto sicuramente guidare dal “sentito dire””.