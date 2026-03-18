Trapianto fallito al Monaldi: indagati due cardiochirurghi (c’è anche Oppido) anche per falso in cartella clinica”

Due medici dell’ospedale Ospedale Monaldi di Napoli risultano indagati anche per falso nell’ambito dell’inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, deceduto dopo un trapianto di cuore non riuscito. Si tratta del cardiochirurgo Guido Oppido e della collega Emma Bergonzoni, secondo operatore dell’équipe.

La Procura di Napoli ha chiesto al giudice per le indagini preliminari una misura interdittiva di sospensione dall’esercizio della professione per entrambi, già indagati insieme ad altri cinque medici per omicidio colposo. L’interrogatorio preventivo è fissato per la fine del mese.

L’ipotesi di falso riguarda presunte anomalie nella compilazione della cartella clinica, emerse dal confronto con testimonianze e documentazione acquisita dai carabinieri del NAS di Napoli. In particolare, sarebbero stati alterati gli orari relativi a una fase cruciale dell’intervento: nella cartella clinica risulterebbero coincidenti il momento del clampaggio – l’avvio dell’espianto del cuore – e l’arrivo dell’organo donato in sala operatoria.

Secondo gli investigatori, invece, tra i due momenti intercorrono circa dodici minuti: il clampaggio sarebbe stato avviato alle 14:18, mentre il cuore del donatore sarebbe arrivato intorno alle 14:30. Un intervallo ritenuto determinante, anche alla luce del fatto che l’organo trapiantato risultò poi parzialmente congelato e lesionato, quindi inutilizzabile.

I due medici, assistiti dai rispettivi legali, potranno chiarire la propria posizione nel corso dell’interrogatorio previsto entro la fine di marzo.