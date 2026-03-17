Famiglia nel bosco, il ricorso dei Trevallion per riavere i bambini: «L’Asl è d’accordo e abbiamo una casa nuova»

Si tratta di soluzioni che poggiano, tra l’altro, sulla disponibilità di altre persone fra le quali il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, che ha indotto Nathan ad accettare il trilocale con cucina a vista, bagno e riscaldamento autonomo a qualche chilometro dal rifugio nel bosco. Si tratta di un aspetto centrale se si considera che i deficit di casa Trevallion (bagno e infissi bisognosi di manutenzione) avevano destato la preoccupazione dei giudici e che nell’ordinanza dello scorso novembre si parlava apertamente.