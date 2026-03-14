Licenziamento confermato per ex bidella accusata di stalking a preside Caivano

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Certificato medico presentato in ritardo e congedo chiesto per assistere lo zio malato ma senza i necessari requisiti: la Corte di Appello di Napoli ha confermato il licenziamento dell’ex collaboratrice scolastica Giuseppina Giugliano, diventata un caso mediatico a inizio del 2023.

La donna, che ha 32 anni, si guadagnò la ribalta delle cronache per avere scelto di recarsi ogni giorno al lavoro da Napoli al liceo “Boccioni” di Milano per l’incapacità di sostenere le spese di una permanenza in pianta stabile in Lombardia.

Alla solidarietà iniziale subentrò la diffidenza con la scoperta che quei viaggi non erano stati in realtà così frequenti e che la donna aveva usufruito di un lungo periodo di malattia.

A novembre dello stesso anno fu assegnata provvisoriamente alla scuola di Caivano, il Morano, in cui è dirigente Eugenia Carfora, la preside a cui è ispirata la fiction Rai che ha come protagonista Luisa Ranieri, dove all’ inizio del 2024 iniziarono i problemi. Le vennero formalmente contestate le assenze prolungate dal lavoro, non giustificate, e poi anche il licenziamento, a cui si oppose.

Quindi il pronunciamento dei giudici che hanno confermato la sentenza di primo grado. L’ex collaboratrice scolastica è sotto processo al tribunale di Napoli Nord per stalking ai danni proprio della preside Carfora.













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