Qualiano:  “Sono scappato per evitare la multa”. Carabinieri arrestano 2 ragazzi per fuga pericolosa

Condividi

Visite: 119

18 Visite

Ennesima fuga, ennesimo arresto. Siamo a Qualiano e due ragazzi incensurati di 20 e 21 anni dovranno rispondere di fuga pericolosa e resistenza.

I due sono a bordo di una Toyota Aygo e stanno percorrendo via di Vittorio. I carabinieri intimano l’alt ma l’auto non si ferma.

Nasce così l’inseguimento in pieno pomeriggio tra alta velocità e manovre pericolose nelle strade del centro abitato. Necessario l’intervento di un’altra gazzella che sbarra la strada ai 2 ragazzi che, braccati, si fermano.

Nelle loro tasche un paio di dosi di hashish. L’autista non aveva mai conseguito la patente. “Sono scappato per evitare la multa”, dirà il 20enne. Stamattina il processo dopo l’arresto













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti