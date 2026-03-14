Trapianti, crescono le donazioni nei primi mesi del 2026: il sistema (per ora) regge dopo il caso Domenico Caliendo

Provare a trarre il meglio da una vicenda profondamente dolorosa. La storia di Domenico Caliendo, il bambino ricordato come quello dal “cuore bruciato”, ha scosso l’opinione pubblica e riacceso il dibattito sulla gestione sanitaria del caso e sul funzionamento del sistema dei trapianti in Italia. Nel dramma vissuto dalla famiglia e nel confronto acceso che ne è seguito, però, emerge anche un segnale positivo: la rete delle donazioni non si è fermata.

Secondo i dati diffusi dal Centro Nazionale Trapianti, nei primi mesi del 2026 si registra infatti un incremento delle donazioni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Tra il 1° gennaio e l’8 marzo 2026 le donazioni sono state 340, mentre nello stesso arco temporale del 2025 erano state 316.

Numeri che, almeno per ora, smentiscono il timore di un possibile calo delle donazioni dopo la vicenda del piccolo Domenico, che aveva generato dubbi e discussioni nell’opinione pubblica. A sottolinearlo è il direttore del Centro, Giuseppe Feltrin, che all’ANSA ha spiegato come il sistema stia continuando a funzionare e come si registri anche un altro dato incoraggiante.

Oltre all’aumento delle donazioni, infatti, il tasso di opposizione nelle rianimazioni è leggermente diminuito. Questo significa che un numero minore di famiglie decide di opporsi al prelievo degli organi dopo la dichiarazione di morte, segnale di una maggiore consapevolezza sull’importanza della donazione.

Il sistema dei trapianti italiano resta uno dei più organizzati in Europa e ogni donazione può salvare o migliorare la vita di più pazienti in attesa. Per questo gli esperti sottolineano l’importanza di continuare a informare i cittadini e rafforzare la fiducia nelle strutture sanitarie.

In un contesto segnato dal dolore e dalle polemiche, i dati sulle donazioni indicano dunque che la solidarietà non si è fermata: centinaia di persone hanno continuato a dire sì alla donazione, trasformando una perdita in una possibilità di vita per altri pazienti.