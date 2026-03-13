Enrica Bonaccorti, oggi apre camera ardente: funerali domani a Roma

Condividi

I funerali di Enrica Bonaccorti, la conduttrice, attrice e autrice morta il 12 marzo all’età di 76 anni a causa delle conseguenze di un tumore al pancreas, si terranno sabato 14 marzo alle ore 15 nella Chiesa degli Artisti a Roma. La camera ardente, allestita nella clinica della Capitale dove si è spenta, sarà aperta dalla mattina di oggi venerdì 13 marzo fino a sabato 14 marzo alle ore 12 per i parenti e per gli amici.













