Marano, servizio “alto impatto” ieri sera dopo l’omicidio Palumbo: controlli a tappeto

Nella serata dell’8 marzo, a Marano, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli nel quadro del servizio “alto impatto”, a seguito dell’omicidio di Palumbo.

Durante l’operazione sono state controllate 82 persone, 38 autoveicoli e 4 motoveicoli, mentre 4 attività commerciali sono state ispezionate. Un veicolo è stato sottoposto a fermo o sequestro amministrativo e una carta di circolazione è stata ritirata.

Sono state elevate 4 sanzioni al Codice della Strada (2 per violazioni dell’art. 80 e 2 per violazioni dell’art. 193), per un importo complessivo di 1.212 euro. Gli enti amministrativi competenti sono stati informati dei risultati dai reparti intervenuti.













