Iran e Medio Oriente in fiamme. Israele entra in Libano via terra

Raid dell’Idf su Teheran e su Beirut. Due droni iraniani colpiscono l’ambasciata americana a Riad che va a fuoco. Colonna di fumo sul centro della capitale saudita. Allarme per le sedi diplomatiche Usa in Medio Oriente, chiude ‘fino a nuovo avviso’ quella del Kuwait e chiede al personale non essenziale di lasciare Barhein, Giurdania e Iraq. Sul fronte opposto, l’esercito di Israele entra nel Libano meridionale via terra. L’avanzata ‘per impedire il fuoco diretto sulle comunità dello Stato ebraico’, ha detto il ministro della Difesa Katz. ‘L’Idf continua a operare contro gli obiettivi in Libano di Hezbollah, che sta pagando un prezzo elevato per il fuoco contro Israele’. L’offensiva costringe l’Unifil a evacuare il personale non essenziale della missione dell’Onu nel sud del Libano. Secondo la Mezzaluna Rossa, il numero di vittime in Iran dell’attacco sferrato da Stati Uniti e Israele è salito a 787. Idf: nella notte colpito il quartier generale degli ayatollah a Teheran , ‘Il più importante complesso del regime’.













