Marano, truffa del finto incidente: anziana raggirata e derubata di oro per migliaia di euro

Ancora una truffa ai danni di un’anziana a Marano. Nel mirino dei malviventi una residente di Corso Italia, raggirata con la ormai nota tecnica del “finto incidente”.

Secondo quanto si apprende, i truffatori avrebbero contattato la donna fingendo un grave incidente che avrebbe coinvolto un familiare, chiedendo denaro e preziosi per evitare conseguenze giudiziarie. Spaventata e sotto pressione, l’anziana avrebbe consegnato ai malviventi molto oro custodito in casa, per un valore di migliaia e migliaia di euro.

Sul caso indagano le forze dell’ordine, impegnate a risalire agli autori del raggiro. L’episodio riaccende l’allarme sulle truffe agli anziani, sempre più frequenti sul territorio.













