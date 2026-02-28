Azienda Ospedaliera dei Colli sospende due medici: nuovi accertamenti sui trapianti al Monaldi

Condividi

Due dirigenti medici sono stati sospesi dall’Azienda Ospedaliera dei Colli nell’ambito della vicenda che ha portato alla morte del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di due anni deceduto dopo un trapianto di cuore eseguito il 23 dicembre scorso al Ospedale Monaldi. Per altri sanitari prosegue l’iter disciplinare. L’azienda ribadisce vicinanza alla famiglia e assicura trasparenza e rispetto della legge.

Intanto la Procura di Napoli ha avviato approfondimenti su altri due trapianti eseguiti al Monaldi, uno nel 2021 e uno in epoca precedente. Non si tratta al momento di indagini formali, ma di verifiche collegate al fascicolo aperto sulla morte del bambino, coordinato dalla VI sezione lavoro e colpe professionali.

Dalla relazione di 295 pagine inviata dalla Regione Campania al ministero della Salute emerge un nodo cruciale: al momento del prelievo e del trasporto del cuore erano disponibili tre dispositivi “Paragonix”, contenitori di ultima generazione per la conservazione degli organi, ma l’équipe non li avrebbe utilizzati sostenendo di non essere a conoscenza della loro disponibilità.

Secondo quanto riportato dai vertici aziendali, dal 2023 l’ospedale è dotato del sistema Paragonix e, nel dicembre scorso, risultavano presenti due dispositivi in sala trapianti e uno in farmacia. Un elemento che ora pesa nelle verifiche interne e giudiziarie su quanto accaduto.













