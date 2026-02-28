USA E ISRAELE ATTACCANO L’IRAN. OPERAZIONE “RUGGITO DEL LEONE”. KHAMENEI TRASFERITO IN UN LUOGO SICURO

“Israele ha lanciato un attacco preventivo contro l’Iran per rimuovere le minacce nei suoi confronti”, ha annunciato il ministro della Difesa Israel Katz, dichiarando “lo stato di emergenza immediato”. E’ “Ruggito del Leone” il nome scelto per l’operazione. L’attacco è stato organizzato per mesi con gli Usa, rivelano i media israeliani. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha confermato l’operazione americana per “difendere” i suoi cittadini. Per Trump Teheran stava cercando di ampliare il suo programma nucleare: “Non l’avranno mai”, ha detto il presidente Usa. In Iran le sirene risuonano in tutto il Paese mentre il Comando del Fronte Interno ha avvertito i civili di rimanere vicino ai rifugi antiaerei.