USA E ISRAELE ATTACCANO L’IRAN. OPERAZIONE “RUGGITO DEL LEONE”. KHAMENEI TRASFERITO IN UN LUOGO SICURO

Israele ha lanciato un attacco preventivo contro l’Iran per rimuovere le minacce nei suoi confronti”. Lo ha annunciato il ministro della Difesa Israel Katz, dichiarando “lo stato di emergenza immediato in tutto il Paese”. L’attacco è un’operazione congiunta con gli Usa. Lo ha riferito una fonte della sicurezza israeliana, citata dai media.
Le sirene risuonano in tutto il Paese mentre il Comando del Fronte Interno ha avvertito i civili di rimanere vicino ai rifugi antiaerei. L’agenzia di stampa iraniana Fars ha segnalato tre esplosioni nel centro di Teheran mentre l’agenzia di stampa iraniana Tasnim ha riferito di altre due esplosioni nella zona di Seyed Khandan a Teheran, probabilmente causate da raid missilistici.
L'ayatollah Ali Khamenei, Guida Suprema dell'Iran, non si trova nella capitale Teheran ed è stato trasferito in un luogo sicuro. Lo ha riferito una fonte ufficiale all'agenzia di stampa Reuters. Secondo l'Associated Press, almeno uno degli attacchi a Teheran ha preso di mira un'area in cui si trovano gli uffici di Khamenei.