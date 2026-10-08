Maltempo, Marano corre ai ripari: domani scuole e parchi chiusi. La decisione dei commissari

Scuole e parchi chiusi per l’intera giornata di domani a Marano. La decisione è stata assunta dall’Amministrazione straordinaria alla luce delle condizioni meteo avverse e delle previsioni indicate dagli ultimi bollettini di allerta.

Nelle ultime ore si sono registrate diverse criticità sul territorio, aggravate dalle intense precipitazioni. In alcune zone l’acqua ha raggiunto anche i 10 centimetri di altezza, rendendo necessari interventi urgenti per il ripristino dei tombini e l’espurgo delle caditoie.

Particolare attenzione è stata riservata anche a via San Rocco, dove sono in corso da giorni i lavori di manutenzione straordinaria degli alberi di alto fusto, interventi attesi da anni anche per prevenire il rischio di cadute.

Nonostante la pioggia battente, le maestranze sono al lavoro per cercare di anticipare e completare già oggi parte degli interventi inizialmente previsti anche per domani. Sul posto è stato inoltre portato un secondo trituratore, con tutti gli operai disponibili impegnati nelle operazioni, che riguardano anche alberi di 15-20 metri di altezza.

La chiusura di via San Marco, necessaria per consentire il taglio degli alberi in condizioni di sicurezza, ha inevitabilmente creato ulteriori ripercussioni sul traffico locale. A gestire la situazione sono state impegnate le pattuglie della Polizia Municipale e i volontari della Protezione Civile.

Criticità sono state segnalate anche in via Pepe e via Campo, dove uno scavo in corso ha subito un improvviso sprofondamento, rendendo necessari ulteriori interventi.

Alla luce del quadro complessivo e delle previsioni meteorologiche per la giornata di domani, l’Amministrazione straordinaria ha quindi disposto la chiusura di tutte le scuole e dei parchi cittadini.

L’invito rivolto alla popolazione è quello di adottare la massima prudenza e di rispettare rigorosamente i divieti di transito e di sosta nelle aree interessate dagli interventi.