Domenica al Museo: 1 marzo ingresso gratuito al Parco Archeologico di Ercolano e a Villa Sora

Il Parco Archeologico di Ercolano informa che torna l’appuntamento con Domenica al Museo, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito nei musei, parchi archeologici e luoghi della cultura statali ogni prima domenica del mese.

Nel mese di marzo l’iniziativa si svolgerà domenica 1° marzo, offrendo a cittadini e visitatori l’opportunità di accedere liberamente al patrimonio culturale nazionale e di vivere un’esperienza di conoscenza e partecipazione diffusa.

Tra le aperture previste per questa edizione si segnala anche l’apertura di Villa Sora, a Torre del Greco, visitabile gratuitamente per l’intera giornata secondo i consueti orari di accesso. Un’occasione per scoprire e valorizzare un luogo di rilevante interesse storico e culturale del territorio, inserito nel circuito delle iniziative di promozione del patrimonio.

Informazioni utili per i visitatori del Parco – domenica 1° marzo

Ingresso gratuito per l’intera giornata

Non è richiesta prenotazione

Si invita a consultare il sito ufficiale del Parco per aggiornamenti sugli orari di apertura https://ercolano.cultura.gov. it/biglietti/

Saranno regolarmente aperti: il Padiglione della Barca , che custodisce testimonianze eccezionali del profondo legame tra Ercolano e il mare, tra cui la lancia militare rinvenuta sull’antica spiaggia; l’ Antiquarium , prezioso scrigno della vita quotidiana romana, con i legni antichi carbonizzati, conservatisi in modo straordinario, e i celebri Ori di Ercolano , simbolo della raffinatezza degli antichi abitanti.



Informazioni utili per i visitatori di Villa Sora

Gruppo Archeologico Vesuviano, dalle ore 10.30 alle ore 12.45, accoglierà appassionati e curiosi con una visita guidata gratuita, accompagnandoli alla scoperta degli ambienti ancora conservati della villa.

Prenotazioni: 379 2196736 – archeotorre@gmail.com https://facebook.com/events/s/ apertura-villa-sora/ 2317812415312248/ Il, dalle, accoglierà appassionati e curiosi con una, accompagnandoli alla scoperta degli ambienti ancora conservati della villa.Prenotazioni:

Domenica al Museo rappresenta un appuntamento ormai consolidato, volto a favorire la più ampia fruizione dei beni culturali e a rafforzare il rapporto tra pubblico e patrimonio storico-artistico.

Si segnala infine che sarà visitabile, con regolare biglietto di ingresso, anche la mostra “Dall’uovo alle mele. La civiltà del cibo e i piaceri della tavola ad Ercolano”, organizzata dal Parco Archeologico di Ercolano in collaborazione con la Fondazione Ente Ville Vesuviane, ospitata negli eleganti ambienti affrescati di Villa Campolieto, tra le più affascinanti dimore borboniche del Miglio d’Oro.

Il percorso espositivo propone un dialogo tra passato e presente attraverso il tema del cibo, inteso come elemento centrale della vita quotidiana e filo conduttore tra epoche, culture e stili di vita. Reperti archeologici, immagini e narrazioni contemporanee guidano il visitatore alla scoperta delle pratiche alimentari degli antichi abitanti di Ercolano, dalla preparazione dei cibi al gusto e alla convivialità.













