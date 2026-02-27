Marano, partiti i rattoppi strade: interventi su via San Rocco, Antica Consolare e Castelblevere

Condividi

Visite: 49

18 Visite

Sono partiti oggi a Marano i lavori di rattoppo su tre arterie principali: via San Rocco, Antica Consolare e Castelbelvedere. Tre ditte operano utilizzando fondi residui individuati dall’ufficio tecnico, in particolare dall’ufficio manutenzioni.

Gli interventi proseguiranno anche la prossima settimana in altre zone della città, a seguito di segnalazioni inviate da Terranostranews, dalle associazioni Vittime della Strada e da numerosi cittadini.

L’obiettivo è intervenire rapidamente sulle criticità più urgenti, riducendo buche e avvallamenti e migliorando la sicurezza per automobilisti e pedoni.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti