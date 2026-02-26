“40 anni con Giancarlo” all’Isis Montalcini di Quarto

Condividi

Un evento per ricordare Giancarlo Siani, il giornalista de “Il Mattino” ucciso dalla camorra il 23 settembre del 1985. L’I.S.I.S. “Rita Levi Montalcini” di Quarto organizza un evento dal titolo “40 anni con Giancarlo” a cui parteciperà Gianmario Siani, nipote del giornalista e presidente della Fondazione Siani.

L’incontro si terrà nella sede succursale dell’Istituto superiore di Quarto. Saluti istituzionali del dirigente scolastico Rosanna Stornaiuolo, del sindaco di Quarto Antonio Sabino e dell’assessore alla Legalità Raffaella De Vivo.

Interventi di Gianmario Siani, del giornalista e dirigente del Comune di Quarto Nello Mazzone e di Maria Trapanese presidente di Casa Mehari. Coordina l’incontro il giornalista e docente Ciro Biondi.













