SANREMO, SECONDA SERATA: LA CLASSIFICA. CONVINCONO MASINI E FEDEZ

Ecco come è terminata la seconda serata di Sanremo 2026, con le esibizioni di 15 dei 30 cantanti in gara. Gli artisti stati votati da televoto (peso del 50% sul voto finale) e giuria delle radio (50%).

In chiusura di serata sono state rese note le prime cinque posizioni – in ordine casuale – della classifica provvisoria.

Ecco gli artisti presenti nella Top 5 della seconda serata di Sanremo 2026:

Tommaso Paradiso con «I romantici»
LDA & AKA 7even con «Poesie clandestine»
Nayt con «Prima che»
Fedez & Masini con «Male necessario»
Ermal Meta con «Stella stellina»

Nel corso della terza serata si esibiranno i restanti 15 Campioni in gara. Anche loro saranno sottoposti al giudizio del pubblico tramite televoto (50%) e della giuria delle radio (50%).

Una volta chiuse le votazioni sarà stilata una nuova classifica, e saranno annunciate le prime cinque posizioni senza ordine di piazzamento.

