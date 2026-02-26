SANREMO, SECONDA SERATA: LA CLASSIFICA. CONVINCONO MASINI E FEDEZ

Visite: 130

Ecco come è terminata la seconda serata di Sanremo 2026 , con le esibizioni di 15 dei 30 cantanti in gara. Gli artisti stati votati da televoto (peso del 50% sul voto finale) e giuria delle radio (50%).

In chiusura di serata sono state rese note le prime cinque posizioni – in ordine casuale – della classifica provvisoria.

Nel corso della terza serata si esibiranno i restanti 15 Campioni in gara. Anche loro saranno sottoposti al giudizio del pubblico tramite televoto (50%) e della giuria delle radio (50%).

Una volta chiuse le votazioni sarà stilata una nuova classifica, e saranno annunciate le prime cinque posizioni senza ordine di piazzamento.