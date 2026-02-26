SANREMO, SECONDA SERATA: LA CLASSIFICA. CONVINCONO MASINI E FEDEZ

41 Visite
In chiusura di serata sono state rese note le prime cinque posizioni – in ordine casuale – della classifica provvisoria.
Ecco gli artisti presenti nella Top 5 della seconda serata di Sanremo 2026:
Tommaso Paradiso con «I romantici»
LDA & AKA 7even con «Poesie clandestine»
Nayt con «Prima che»
Fedez & Masini con «Male necessario»
Ermal Meta con «Stella stellina»
Nel corso della terza serata si esibiranno i restanti 15 Campioni in gara. Anche loro saranno sottoposti al giudizio del pubblico tramite televoto (50%) e della giuria delle radio (50%).
Una volta chiuse le votazioni sarà stilata una nuova classifica, e saranno annunciate le prime cinque posizioni senza ordine di piazzamento.