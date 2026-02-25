Ponticelli: non si ferma all’alt e tenta di disfarsi della droga. Arrestato dalla Polizia 

Condividi

Visite: 45

26 Visite

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 23enne napoletano, per detenzione illecita di sostanza stupefacente e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, gli agenti del Commissariato San Giovanni Barra, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in Strada Comunale dell’Oliva, hanno notato il predetto a bordo di uno scooter; in quei frangenti, l’uomo, accortosi della presenza dei poliziotti, ha accelerato la marcia nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Ne è nato un lungo inseguimento, durante il quale il guidatore ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale, fino a quando, giunto in via Argine, nel tentativo di effettuare un’inversione di marcia, è rovinato al suolo, prima di abbandonare il veicolo nel tentativo di darsi alla fuga a piedi.

Durante la fuga, il predetto si è disfatto di alcune bustine contenenti, sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso di 7,36 grammi; tuttavia, i poliziotti hanno prontamente recuperato la sostanza, lo hanno raggiunto e, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, bloccato, trovandolo in possesso di 230 euro suddivisi in banconote di diverso taglio.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti