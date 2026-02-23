MARANO. Teatro Alfieri, non solo antincendio: né teatro né scuola risultavano accatastati

Prima la sospensione dell’autorizzazione per certificazione antincendio scaduta, dopo i controlli richiesti dalla prefettura. Poi, scavando negli atti, emerge un quadro ancora più grave: né il teatro Alfieri né la vicina scuola Alfieri risultavano accatastati. Almeno fino a pochi giorni o settimane fa.
Succede a Marano, dove la struttura comunale annessa all’istituto scolastico – da anni gestita da privati per quanto riguarda il teatro – finisce al centro di un nuovo caso amministrativo. L’anticendio scaduto è stato il primo campanello d’allarme. Ma sarebbe stato solo la punta dell’iceberg.
Secondo quanto emerso, l’intero complesso non sarebbe mai stato censito regolarmente al catasto. Un’anomalia pesantissima per un immobile pubblico utilizzato quasi quotidianamente. Solo da poco si sarebbe provveduto.
La vicenda, ricostruita da Terranostranews, riporta alla memoria altri casi analoghi che negli anni hanno segnato la gestione del patrimonio comunale.
Dallo stadio comunale e dalle scuole realizzate senza completare gli espropri, allo scandalo dell’ufficio del Giudice di pace costruito con fondi europei ma poi in parte perso dall’ente dopo le rivendicazioni dei privati. Fino alla Masseria del Galeota, dichiarata abusiva, ma restituita dal Tar ai proprietari per ritardi ed errori procedurali del Comune.
Un copione che sembra ripetersi: strutture pubbliche operative, ma accompagnate da falle amministrative che emergono solo a distanza di tempo. Nel caso dell’Alfieri, l’antincendio – ultimate le pratiche di accatastamento – potrà essere rinnovato con un adeguamento tecnico che richiederà una ventina o al massimo trenta giorni, previa presentazione di un progetto.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews