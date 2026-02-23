Melito, uomo travolto da un’auto sulla circumvallazione: è in codice rosso

Grave incidente nel pomeriggio a Melito, lungo la Circumvallazione Esterna, nei pressi dell’Hotel Gimar.

Un uomo è stato investito per cause ancora in corso di accertamento. Le sue condizioni sono apparse subito serie: i soccorritori lo hanno trasportato in codice rosso in ospedale a Giugliano in Campania. Secondo le prime informazioni, sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto è intervenuta la polizia municipale, che ha avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

La zona, particolarmente trafficata nelle ore pomeridiane, è stata teatro di rallentamenti e disagi alla circolazione.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
