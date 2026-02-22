Napoli, Casoria e Caserta: carabinieri trovano 387 chili di hashish provenienti da Barcellona in un camion per il trasporto della frutta

L’inflazione gioca brutti scherzi e la spesa nel carrello è sempre più cara. Ma non è questo il caso.

E l’alba è un’auto articolato varca il casello autostradale all’altezza di Capua.

Il gigantesco mezzo ha targa spagnola, proviene da Barcellona. I carabinieri alzano la palletta per procedere al controllo. L’autista, un cittadino rumeno di 46 anni, non si oppone al controllo e dice di trasportare frutta e verdura. Arance, patate e zucche riempiono il container ma l’odore che ne esce quando i militari aprono i portelloni ricorda ben altro.

Arrivano i carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna e della Compagnia di Casoria. Nel camion c’è droga ed è tanta. All’interno dei diversi cassoni, nascosta tra le zucche, i carabinieri trovano e sequestrano 387 chili di hashish. Un duro colpo al traffico di stupefacenti campano.

Indagini in corso da parte dei carabinieri. La posizione dell’autista è al vaglio. Dai primi approfondimenti, sembra che il carico fosse diretto in provincia di Caserta.