Scontro De Lucaâ€“Fico, Piero nel mezzo: il Pd campano diviso tra attacchi e imbarazzi

Vincenzo De Luca continua ad attaccare Roberto Fico, puntando a costringere il Movimento 5 Stelle a trattare sulle Comunali di Salerno o a rinunciare alle proprie ambizioni. Mentre il governatore ribadisce le sue critiche e difende le delibere regionali contestate, il figlio Piero De Luca, segretario regionale del Pd, si trova in una posizione scomoda: a Napoli stringe la mano a Fico e partecipa allâ€™elezione del nuovo segretario metropolitano dem, espressione dellâ€™area Schlein.
Nel Pd campano emergono tensioni interne, con lâ€™area vicina a Elly Schlein che prende le distanze dagli attacchi del governatore. Da Roma, perÃ², nessun intervento chiarificatore nÃ© da Schlein nÃ© da Giuseppe Conte.
Intanto Piero De Luca anticipa misure della prossima manovra regionale â€“ piÃ¹ fondi per trasporti gratuiti agli studenti e per lo psicologo scolastico â€“ irritando il governatore. La sensazione Ã¨ che, almeno per ora, il braccio di ferro resti confinato in Campania, tra equilibri locali e prove di forza nel centrosinistra.