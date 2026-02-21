Trapianto fallito, sequestrati i telefoni di sei medici dell’ospedale “Monaldi”

C’è da ricostruire una catena di errori intorno a un trapianto dall’esito tragico e capire attraverso messaggi, telefonate, vocali e forse immagini, cosa sia accaduto intorno al 23 dicembre, quando il piccolo Domenico, 2 anni appena, di Nola ha ricevuto un cuore nuovo, che si è rivelato poi la sua condanna. E sarà possibile analizzando l’attività registrata dai telefoni cellulari di sei persone che hanno avuto un ruolo in tutta la vicenda costata la vita al piccolo Domenico.
I carabinieri hanno notificato questa mattina un avviso di garanzia per lesioni colpose gravissime e proceduto al sequestro degli smartphone degli indagati. La notifica, per una macabra coincidenza, avveniva mentre il bimbo attaccato a una macchina e in coma profondo spirava nell’ospedale “Monaldi” di Napoli.
Da lesioni gravissime a omicidio colposo
Gli indagati sanno già che riceveranno una nuova comunicazione dalla procura della Repubblica di Napoli che conterrà l’ipotesi di omicidio colposo. Lo scenario, soltanto da un punto di vista formale, è cambiato.
Domenico è morto, ma quando i magistrati hanno emesso gli avvisi di garanzia era ancora vivo. Ora bisognerà predisporre l’autopsia, che rivelerà altri dettagli sulle condizioni del bimbo, arrivato in ospedale a dicembre per una serie di accertamenti e trattenuto per un trapianto di cuore, ma non stravolgerà le notizie già assodate: a Domenico è stato impiantato un cuore ‘bruciato’ perché trasportato con procedure inadeguate. Le condizioni sono peggiorate progressivamente al punto da rendere impossibile un nuovo trapianto e fino a giungere alle conseguenze fatali.
Gli inquirenti vogliono capire cosa si siano detti i medici e gli operatori che hanno partecipato direttamente o indirettamente alle operazioni di espianto, trasporto e impianto del cuore donato da un bimbo di 4 anni di Bolzano il 23 dicembre scorso. Il cuoricino è arrivato a Napoli in un contenitore inadeguato, refrigerato con ghiaccio secco che raggiunge temperature troppo basse per non compromettere la funzionalità dell’orga© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews