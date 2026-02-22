Napoli rimontato a Bergamo, l’Atalanta vince 2-1

Condividi

Il Napoli perde a Bergamo, 2-1, dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio. Una gara intensa, nervosa, ricca di episodi e decisioni pesanti, che nel secondo tempo ha premiato la maggiore aggressività dell’Atalanta sulle palle inattive.

Gli azzurri erano passati avanti al 18’: punizione di Gutierrez, inserimento preciso di Beukema e deviazione sotto la traversa per lo 0-1. Un match fino a quel momento equilibrato, con Milinkovic-Savic già decisivo su Bellanova e Sulemana.

Nella ripresa i padroni di casa alzano i giri del motore. Palladino inserisce Samardzic e Scamacca, e la squadra cambia passo.

Al 61’ arriva l’1-1: corner di Zalewski e Pasalic prende il tempo a tutti, incornando all’angolino basso. Difesa azzurra sorpresa, partita riaperta. L’episodio decisivo arriva all’81’. Bernasconi pennella un cross morbido, Samardzic si inserisce tra le maglie difensive e di testa batte Milinkovic-Savic per il 2-1. Ancora male gli azzurri sulle marcature in area.













