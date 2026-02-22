LA MORTE DI CAPASSO E LE ACCUSE DELLA FAMIGLIA: “NESSUN SOCCORSO, MA SOLO UN COMMENTO SARCASTICO”

Condividi

Si sono concluse nel modo più tragico le ricerche di Luciano Capasso, il 25enne originario di Qualiano (Napoli) scomparso lo scorso 18 febbraio durante un’escursione sulle montagne intorno a Saint Moritz. Il corpo senza vita del giovane, che lavorava in zona come stagionale, è stato individuato e recuperato questa mattina non appena le condizioni meteo hanno permesso il sorvolo degli elicotteri. La conferma del decesso è giunta dall’avvocato della famiglia, Sergio Pisani, che ha riferito all’agenzia Adnkronos di aver ricevuto la comunicazione ufficiale dal console italiano. Sul posto è presente il fratello maggiore della vittima, attualmente in stato di choc.

Nonostante il dolore, la famiglia Capasso solleva pesanti interrogativi sulla gestione dell’emergenza da parte delle autorità elvetiche. Luciano non era un escursionista inesperto: ex militare addestrato alla sopravvivenza in condizioni estreme, indossava un equipaggiamento tecnico e un localizzatore Gps professionale.

«Avevamo una geolocalizzazione precisa», ha dichiarato l’avvocato Pisani, mettendo in dubbio che il maltempo fosse un ostacolo insormontabile per l’impiego di droni o altre tecnologie di ricerca nei giorni precedenti.

Così i familiari di Luciano denunciano «gravi negligenze» da parte delle autorità svizzere riguardo alle richieste di soccorso. «Le ricerche non sono mai partite e fin dall’inizio della vicenda, giovedì scorso, è stato risposto con sarcasmo a mia madre: “Preparatevi a un funerale”.













