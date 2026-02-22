Giugliano, che peccato: il Catania vince di misura, Marchisano si divora il gol del pari nel finale

Sconfitta di misura per il Giugliano, battuto 1-0 sul campo del Catania al termine di una gara ben giocata ma poco concreta.

I gialloblù disputano un ottimo primo tempo, andando vicini al vantaggio con Peluso e Zammarini, mentre gli etnei spingono senza trovare spazi. La partita si decide in avvio di ripresa: D’Ausilio, appena entrato, firma il gol che vale i tre punti per i padroni di casa.

Il Giugliano non si arrende e nel recupero sfiora il pari, ma Marchisano spreca una ghiotta occasione sotto porta. Buona la prestazione, resta il rammarico per il risultato.

Commenti

