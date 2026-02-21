Domenico, ultime ore al Monaldi: accanto a lui un peluche e un rosario

Condividi

Il piccolo Domenico è in fin di vita nella Terapia intensiva dell’Ospedale Monaldi di Napoli, ricoverato dal 23 dicembre dopo una presunta catena di gravi errori medici ora al vaglio della magistratura. Nelle ultime ore le sue condizioni sono ulteriormente peggiorate: insufficienza multiorgano e quadro clinico in rapido declino.

La famiglia ha deciso di fermare l’accanimento terapeutico, lasciando spazio alla sola terapia del dolore, con sedazione, idratazione, nutrizione ed Ecmo. Il primario Antonio Corcione ha parlato di personale “sconvolto”, assicurando che il bambino non soffre.

Accanto al lettino bianco, la madre Patrizia veglia e prega. Con lui, l’orsetto di peluche marrone e bianco che lo accompagna dal ricovero e un rosario stretto tra le mani: piccoli simboli di fede e amore nelle sue ultime ore.













