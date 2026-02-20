Arzano e Terzigno. Il Prefetto emette 4 interdittive antimafia

Condividi

Nel solco della mirata attività di prevenzione antimafia, svolta dalla Prefettura, con il supporto delle Forze dell’ordine e della Divisione Investigativa Antimafia, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, rende nota l’adozione di 4 ulteriori interdittive antimafia nei confronti di altrettante ditte, operanti nei settori del commercio dettaglio di saponi e detersivi, dell’acquisto e gestione di esercizi di ristorazione, del commercio al dettaglio e on line di ferramenta, vernici, vetro, materiale elettrico e termoidraulico e di costruzioni, con sede nei comuni di Arzano e Terzigno.

L’ azione messa in campo presso la Prefettura – attraverso specifiche misure nei confronti di aziende collegate a consorterie criminali radicate sul territorio, contraddistinte da una forte capacità di penetrazione nell’ economia legale – sta contribuendo in maniera significativa a scongiurare il rischio di infiltrazioni camorristiche nel mercato, salvaguardando l’ordine pubblico economico, tutelando la libera concorrenza fra le imprese e assicurando il buon andamento della Pubblica Amministrazione

