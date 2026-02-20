Marano. Coppola: “In memoria del Dottor Giuseppe Aprea: un uomo, un medico, un amico”

Condividi

Caro Dottore,

è difficile trovare le parole giuste per salutare una persona che ha

rappresentato cosi tanto per me e l’intera comunità di Marano di Napoli. Con

la tua scomparsa, non perdiamo solo un medico stimato, ma un pilastro di

bontà e rettitudine.

Essere un tuo paziente è stato un privilegio. In un mondo che corre sempre

più veloce, tu avevi il dono dell’ascolto. La tua competenza professionale non

è mai stata disgiunta da quella straordinaria umanità che ti rendeva, prima di

tutto, un amico di famiglia. Sapevi rassicurare con un sorriso e curare con

una parola gentile, rendendo ogni visita un momento di autentica vicinanza

umana.

Il tuo impegno come Consigliere Comunale è stata la naturale estensione

della tua missione di vita: prenderti cura degli altri. Hai servito la nostra città

con la stessa dedizione e onestà con cui accoglievi i pazienti nel tuo studio,

lasciando un segno indelebile di civismo e amore per il territorio.

Ci lasci un’eredità preziosa: l’esempio di una vita vissuta all’insegna del

servizio e della generosità. Marano oggi è più povera, ma siamo tutti più

ricchi per avere incrociato il tuo cammino e per avere beneficiato della tua

saggezza.

“Un grande medico è colui che, oltre alla medicina, porta con sé la propria

anima.”

Grazie di tutto, Peppino. Riposa in pace, sapendo che il tuo ricordo vivrà per

sempre nei cuori di chi hai curato, aiutato e amato.

Pasquale Coppola













