Giugliano, a Ponte Riccio iniziate le operazioni di rimozione dei rifiuti

Sono iniziate ufficialmente le operazioni di rimozione e smaltimento dei rifiuti nell’area di Ponte Riccio, nel comune di Giugliano in Campania, uno dei siti simbolo dello sversamento illecito nella cosiddetta Terra dei Fuochi. L’intervento rientra nel piano operativo nazionale coordinato dal Commissario Unico per le bonifiche, generale Giuseppe Vadalà, che prevede la messa a terra delle gare aggiudicate a gennaio 2026 e l’avvio delle rimozioni su 17 siti prioritari tra le province di Napoli e Caserta, con un investimento complessivo di diversi milioni di euro.

Per Ponte Riccio è previsto uno stanziamento specifico di oltre 2,3 milioni di euro, con l’obiettivo di rimuovere tonnellate di rifiuti accumulati negli anni e restituire dignità ambientale a un’area martoriata dallo smaltimento illegale. Un risultato importante, reso possibile anche grazie al forte e costante impegno delle associazioni, dei comitati civici e dei cittadini, che negli anni hanno denunciato, monitorato e tenuto alta l’attenzione su una delle emergenze ambientali più gravi del Paese.













