Elezioni a Mugnano, Casa Riformista incontra il consigliere regionale Buonajuto

Condividi

Visite: 61

33 Visite

Si è tenuto a Mugnano di Napoli un incontro politico in vista delle imminenti elezioni amministrative, alla presenza dell’onorevole Ciro Buonajuto e di una rappresentanza del partito locale.

Durante il confronto sono stati affrontati i temi centrali del programma elettorale e le strategie organizzative in vista della campagna elettorale.

L’appuntamento ha registrato una significativa partecipazione e un clima di entusiasmo e condivisione.

Il segretario cittadino di Casa Riformista Silvio Rigotti, ha dichiarato:

«Sto ricevendo molte richieste di adesione al nostro progetto. Siamo una realtà consolidata, con una filiera istituzionale nazionale e regionale. Garantiremo, come nostro stile, la parità di genere in tutte le fasi pre e post campagna elettorale».

L’incontro ha rappresentato un momento di confronto e rilancio dell’azione politica sul territorio, confermando la volontà di costruire un percorso inclusivo e radicato nella comunità.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti