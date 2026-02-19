Monaldi, il cuore disponibile sarà trapiantato a un altro bambino

Da
redazione
-
0
Condividi
Visite: 130
27 Visite

Sarà espiantato nella notte il cuore pediatrico resosi disponibile ieri sera ma che non potrà essere trapiantato sul piccolo di due anni ricoverato all’Ospedale Monaldi di Napoli. La decisione è arrivata al termine di un consulto urgente tra specialisti: le condizioni cliniche del bambino sono state ritenute troppo critiche per affrontare un intervento così complesso.

A confermarlo all’ANSA è stato Carlo Pace Napoleone, direttore della Cardiochirurgia pediatrica dell’Ospedale Regina Margherita e componente del team di esperti chiamato a valutare il caso. Il gruppo multidisciplinare ha escluso la possibilità di procedere al trapianto in questa fase, ritenendo l’operazione eccessivamente rischiosa.

Il cuore, dunque, non andrà perduto: sarà destinato a uno degli altri due bambini compatibili attualmente inseriti in lista d’urgenza per il trapianto.

Resta altissima l’attenzione sul piccolo paziente napoletano, la cui situazione continua a essere seguita minuto per minuto dai medici, mentre si valutano tutte le opzioni terapeutiche possibili.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

Commenti

Articoli correlatiDi più dello stesso autore