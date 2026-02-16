Marano, dopo via Roma smottamento in Via Euclide: strada chiusa

Un nuovo smottamento si è verificato a via Euclide, all’altezza del civico 32. Parte del terreno accessibile da via Campanella è parzialmente scivolato sulla carreggiata.
Al momento non si registrano danni a persone o abitazioni né situazioni di pericolo imminente, ma la strada è stata chiusa in via precauzionale per consentire le verifiche tecniche e la messa in sicurezza dell’area.
L’episodio arriva a poca distanza dalla frana che nei giorni scorsi ha interessato via Roma, riaccendendo i riflettori sulla fragilità del territorio di Marano, da tempo classificato a forte rischio idrogeologico.
Due episodi ravvicinati che confermano la necessità di interventi strutturali urgenti per la messa in sicurezza del territorio e la prevenzione di fenomeni sempre più frequenti.