MARANO, FRANA VIA ROMA: L’ASSESSORE REGIONALE ANNUNCIA UN FINANZIAMENTO. “SOLDI AL COMUNE E LAVORI IN DANNO AI PRIVATI”. L’ENTE, AL MOMENTO, NON SA NULLA DI TUTTO CIO’, MA E’ CERTO CHE SI PERDERA’ PIU’ TEMPO

A Marano, dove il cedimento del muro di contenimento di un terrapieno ha coinvolto un edificio di via Roma determinando lo sgombero di 93 persone e 2 animali da affezione, le aree sono state sottoposte a sequestro: l’intervento di somma urgenza sarà attuato, in danno del privato, dal Comune attraverso un finanziamento da parte della Regione.

La Regione Campania sta intervenendo in maniera sussidiaria rispetto ai Comuni, laddove necessario, al fine di supportare le situazioni che si sono determinate in queste ore a causa del maltempo. Abbiamo garantito anche sostegno finanziario alle amministrazioni locali per assicurare la sistemazione alberghiera degli sfollati. Continueremo a seguire l’evoluzione delle situazioni e a intervenire con la massima tempestività.

MA DAL COMUNE NON SANNO NULLA DI QUESTA SITUAZIONE, SONO AL CORRENTE SOLO DI UN CONTRIBUTO PER LE SPESE NEGLI ALBERGHI DEGLI SFOLLATI. E’ EVIDENTE CHE UNA SOLUZIONE DEL GENERE FARA’ MOLTIPLICARE TEMPI E COSTI, POICHE’ ALLA FINE DOVRANNO PAGARE SEMPRE I PRIVATI.

