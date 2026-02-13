Pillole di storia. San Valentino di sangue: l’ascesa e il mito criminale di Al Capone

Chi oggi passeggia per Chicago potrebbe imbattersi in un tour dei luoghi simbolo legati a un italoamericano che non fu uno scienziato come Enrico Fermi, ma un nome che ancora incute timore: Al Capone. Il suo volto, il suo soprannome e soprattutto una data – 14 febbraio 1929 – sono entrati nella leggenda nera del Novecento criminale.

Alphonse Gabriel Capone nacque a Brooklyn nel 1899 da una famiglia di origine campana. Nel 1919 si trasferì a Chicago, dove entrò nell’organizzazione guidata da Johnny Torrio. In pochi anni ne divenne il braccio destro e, al ritiro del suo mentore nel 1925, prese il controllo totale del sistema criminale cittadino. Gestiva traffico di alcolici, gioco d’azzardo e prostituzione con metodi spietati e un carisma feroce. La cicatrice sul volto, eredità di una rissa giovanile, gli valse il soprannome di “Scarface”, lo sfregiato.

A spalancargli le porte dell’impero fu il proibizionismo. Dal 1920, con il divieto di vendita degli alcolici negli Stati Uniti, il contrabbando divenne una miniera d’oro. Il whisky scorreva clandestino dai confini con il Canada ai locali segreti – gli speakeasy – che punteggiavano le città americane. In quella guerra per il controllo del mercato illegale si arricchirono le organizzazioni mafiose italiane, ma anche le bande irlandesi, pronte a contendere a Capone ogni strada, ogni quartiere, ogni carico.

Il rivale più pericoloso era Bugs Moran. Tra i due lo scontro divenne una faida sanguinosa. Fino a San Valentino del 1929. Quel giorno cinque uomini legati a Capone – due travestiti da poliziotti – fecero irruzione in un garage utilizzato dalla banda di Moran. Con la scusa di un controllo ordinarono ai presenti di mettersi contro il muro e aprirono il fuoco con mitragliatori Thompson e fucili a pompa. Sette uomini caddero sotto i colpi. Moran si salvò per puro caso. La “Strage di San Valentino” consacrò Capone come il re indiscusso della malavita di Chicago.

Eppure, per quella mattanza e per molti altri delitti, non fu mai condannato. A incastrarlo non furono le armi, ma il fisco. Una squadra di agenti federali passata alla storia come The Untouchables – “Gli Intoccabili” – riuscì a dimostrare l’evasione fiscale. Nel 1931 Capone fu condannato a undici anni di carcere.

Finì anche nel penitenziario di Alcatraz Federal Penitentiary, ma non scontò l’intera pena. La sifilide, contratta anni prima e mai curata adeguatamente – pare anche per la sua paura delle siringhe – ne minò progressivamente la salute mentale e fisica. Rilasciato nel 1939, si ritirò a Miami, dove morì nel 1947.

Il suo nome, a quasi un secolo dalla strage di San Valentino, resta sinonimo di violenza, potere e proibizionismo. Non il prestigio della scienza, ma il marchio indelebile della criminalità organizzata. E quel 14 febbraio, giorno degli innamorati, continua a evocare non rose e promesse, ma il crepitare delle mitragliatrici in un garage di Chicago.