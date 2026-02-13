Mugnano. Noviello–Vicinanza, doppietta d’oro: da Parigi ad Atene è trionfo mondiale

Condividi

Dopo la straordinaria vittoria di pochi giorni fa a Parigi, Daniele Noviello e Adriana Vicinanza concedono il bis e conquistano il primo posto anche ad Atene, in Grecia. Un successo dietro l’altro per la coppia di Mugnano, protagonisti assoluti nella danza latino americana.

A Parigi avevano trionfato a La Nuit de la Danse, prestigiosa kermesse mondiale che riunisce i migliori talenti del panorama internazionale. Ora l’ennesima conferma: talento, determinazione e passione li portano ancora una volta sul gradino più alto del podio.

Per Daniele, vero campione dentro e fuori la pista, è un momento d’oro che riempie d’orgoglio la sua famiglia e l’intera comunità di Mugnano. Così come per Adriana. Due vittorie internazionali, nell’abito del ballo latino-americano, consecutive che parlano chiaro: il loro nome è ormai sinonimo di eccellenza.













