MARANO, NUOVA CAMPAGNA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE DEI TRIBUTI. I PROSSIMI STEP DEI COMMISSARI

Condividi

Visite: 43

14 Visite

Scatterà la prossima settimana la nuova campagna di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata a Marano, oggi ferma a poco più del 30 per cento, con persistenti sacche di inciviltà che continuano a frenare il miglioramento del servizio.

L’iniziativa sarà curata dalla nuova ditta di igiene urbana, operativa da oltre un mese e mezzo, in sinergia con il Comune, con l’obiettivo di informare i cittadini e invertire una tendenza ormai ai minimi storici.

Sul fronte fiscale, intanto, l’amministrazione comunale si prepara ad aderire alla rottamazione quinquies dei tributi, già adottata da comuni limitrofi come Mugnano e Giugliano, per favorire il recupero delle entrate e alleggerire il peso dei debiti arretrati dei contribuenti, quanto meno interessi e sanzioni.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti